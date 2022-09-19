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Спецслужбы Киргизии и Таджикистана подписали протокол о мире между странами

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Бишкек, Понедельник 19 сентября 2022 20:04
Спецслужбы Киргизии и Таджикистана подписали протокол о мире между странами Фото: Камчыбек Ташиев, глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии (facebook.com/kamchybek)
Автор: Иван Носальский

Председатель Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев подписал со своим таджикским коллегой Саймунином Ятимовым протокол о стабилизации ситуации на границе и установлении мира между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ташиева, которое приводит Turmush.

"Мы подписали протокол с Таджикистаном. Главная суть протокола - стабилизация ситуации и установление мира между двумя странами, проведение работ по урегулированию обстановки. С киргизской стороны подписал я, с таджикской стороны - председатель ГКНБ Саймумин Ятимов", - заявил Ташиев.

По его словам, ситуация в Баткенской области, где были столкновения между странами, начала понемногу стабилизироваться.

Напомним, ранее стало известно, что 14 сентября на границе Кыргызстана и Таджикистана началась перестрелка между пограничными подразделениями двух стран.

При этом 16 сентября погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в обстрелах.

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