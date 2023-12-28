Спецслужби РФ готують масштабну медійну операцію з дискредитації роботи ДБР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Підозрювані у державній зраді члени злочинної організації готують проти Державного бюро розслідувань масштабну медійну спецоперацію з дискредитації. За завданням спецслужб РФ вони планують поширити фейки про хід досудового розслідування відносно них, розповідати про нібито політичні переслідування тощо", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через сумнівні джерела в засобах масової інформації заплановано розповсюдження не правдивої та "перекрученої" інформації для нівелювання доведених слідством фактів та здобутих доказів.

Державним бюро розслідувань спільно з СБУ було викрито цю злочинну організацію у листопаді поточного року. До її складу входили чинний та колишній народні депутати, помічник одного з них, а також експрокурор.

Встановлено, що за вказівкою російських спецслужб вони організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин зі США та ускладнення вступу України до Європейського союзу та НАТО.

Підозру у державній зраді та участі в злочинній організації отримав чинний народний депутат, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ. Його парламентському колезі, нині позбавленого мандату, також повідомлено про підозру.

Крім цього про підозру повідомлено колишньому прокурору та двом чинним працівникам головного управління генерального штабу Збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ).

Ухвалою Печерського районного суду Києва чинному народному депутату обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Триває досудове розслідування.

"Закликаємо довіряти лише офіційним джерелам інформації, ретельно перевіряти факти та обов’язково звертатися до державних органів", - наголосили у ДБР.