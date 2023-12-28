ua en ru
Чт, 28 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Спецслужбы РФ готовят масштабную медийную операцию по дискредитации работы ГБР

Четверг 28 декабря 2023 09:28
UA EN RU
Спецслужбы РФ готовят масштабную медийную операцию по дискредитации работы ГБР Фото: Государственное бюро расследований (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Российские спецслужбы готовят масштабную медийную спецоперацию по дискредитации работы Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Подозреваемые в государственной измене члены преступной организации готовят против Государственного бюро расследований масштабную медийную спецоперацию по дискредитации. По заданию спецслужб РФ они планируют распространить фейки о ходе досудебного расследования в отношении них, рассказывать о якобы политических преследованиях и т.д.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за сомнительных источников в средствах массовой информации запланировано распространение неправдивой и "искаженной" информации для нивелирования доказанных следствием фактов и доказательств.

Государственным бюро расследований совместно с СБУ была разоблачена эта преступная организация в ноябре текущего года. В ее состав входили действующий и бывший народные депутаты, помощник одного из них, а также экс-прокурор.

Установлено, что по указанию российских спецслужб они организовали мероприятия по дискредитации имиджа Украины на международной арене для ухудшения дипломатических отношений с США и усложнения вступления Украины в Европейский союз и НАТО.

Подозрение в государственной измене и участие в преступной организации получил действующий народный депутат, осуществлявший информационно-подрывную деятельность в пользу РФ. Его парламентскому коллеге, ныне лишенному мандата, также доложено о подозрении.

Кроме этого, о подозрении сообщено бывшему прокурору и двум действующим работникам главного управления генерального штаба Вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ).

По постановлению Печерского районного суда Киева действующему народному депутату избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Продолжается досудебное расследование.

"Призываем доверять только официальным источникам информации, тщательно проверять факты и обязательно обращаться в государственные органы", - подчеркнули в ГБР.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ГБР Война России против Украины
NEWS
Ночная атака дронов по Украине. В Воздушных силах назвали количество сбитых "Шахедов"
Ночная атака дронов по Украине. В Воздушных силах назвали количество сбитых "Шахедов"
DAILY
Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году