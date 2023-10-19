Спецслужби Латвії звинуватили таксиста у шпигунстві за армією на користь РФ

Зазначається, що спецслужба звернулася до прокуратури з проханням порушити кримінальне переслідування проти людини, яка за дорученням організації "Антифашисти Прибалтики" цілеспрямовано й систематично збирала в Латвії інформацію, що використовується проти інтересів національної безпеки.

Під час розслідування Служба державної безпеки виявила 23 випадки шпигунства з боку цієї особи. Громадянин Латвії підтримував регулярний зв'язок із керівниками організації "Антифашисти Прибалтики".

Чоловік регулярно надавав їм інформацію про особовий склад і техніку Збройних сил Латвії та країн-союзників на території Латвії, а також про стратегічно важливі об'єкти.

Російський шпигун стежив за компаніями, які підтримують Україну

Збору інформації допомагала робота таксистом, яка давала змогу порівняно спокійно перебувати поблизу аеропорту, порту та інших стратегічно важливих об'єктів.

Також чоловік передавав злочинній організації інформацію про компанії в Латвії, які підтримують Україну і виступають проти російської агресії.

Цю людину було раніше затримано за підозрою в шпигунстві на користь Росії. Вдома у затриманого було виявлено кілька носіїв інформації, а також символи, що підтверджують прокремлівські ідеологічні переконання людини, як-от прапори Росії та СРСР.

Ставлення Латвії до РФ після її нападу на Україну

Нещодавно правоохоронці Латвії розпочали кримінальне розслідування у зв'язку з можливою участю підприємства Arta-F у постачанні армії Росії.

До цього у Латвії було закрито контрольно-пропускні пункти Вієнтулі та Педедзе на кордоні з Росією.

Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня вважає, що Росія залишається головною загрозою для північноєвропейського регіону