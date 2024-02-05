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Спецслужба Грузії заявила про виявлення вибухівки, яку начебто везли з Одеси до РФ

Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

У Грузії правоохоронці вилучили декілька одиниць спеціальних вибухових пристроїв та велику кількість вибухівки. Їх начебто везли з Одеси до російського Воронежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу державної безпеки Грузії.

Вибухівка загальною вагою 14 кг надійшла в Грузію під виглядом акумуляторів електромобілів.

Вантаж відправили з Одеси через Румунію, Болгарію і Туреччину, він перетнув турецько-грузинський кордон через КПП "Сарпі" 19 січня, заявив керівник Контртерористичного центру СДБ Бача Мгеладзе.

Пунктом призначення вантажу було вказано Воронеж, три вибухові пристрої було вилучено на російсько-грузинському кордоні. Ще три пристрої, які "залишили в Тбілісі на конкретній адресі", також вилучено. 

На кожен із шести пристроїв було встановлено однакову кількість електронних таймерів і запрограмовано час активації. Усі шість пристроїв були виготовлені фахівцем високого рівня і розраховані на широкий радіус ураження.

Процес, за даними спецслужби, організував громадянин України, кандидат у депутати Київської районної Одеської районної ради у 2020 році від партії "Слуга народу" Андрій Шарашидзе, який родом з міста Батумі. 

Слідство вважає, що про закладену вибухівку знав тільки Шарашидзе. Повідомляється, що він активно відстежував переміщення вибухових пристроїв з-за меж Грузії. 

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