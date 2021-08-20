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Спецпропуска на транспорт в Киеве: подали более трех тысяч заявок

Автор: Анастасия Рокитна

Стало известно, сколько уже подано заявок на спецпропуска в транспорте Киева. В КГГА сообщили, что подано более трех тысяч заявок.

Об этом заявил заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу городского совета.

По его словам, город прорабатывает механизм, как смогут пользоваться общественным транспортом льготные категории, которые ездят по удостоверениям. А также киевляне, которые нуждаются в медицинских процедурах и социальные работники, которые ухаживают за больными.

"Предприятия столицы активно регистрируются в системе (оформления спецпропусков для пользования общественным транспортом, - ред.), подано более трех тысяч заявок", - сообщил он.

Напомним, Киевская городская государственная администрация ответила на самые распространенные вопросы по спецпропускам на транспорт в столице.

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