Спецпропуска на транспорт в Киеве: подали более трех тысяч заявок

Стало известно, сколько уже подано заявок на спецпропуска в транспорте Киева. В КГГА сообщили, что подано более трех тысяч заявок.

Об этом заявил заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу городского совета .

По его словам, город прорабатывает механизм, как смогут пользоваться общественным транспортом льготные категории, которые ездят по удостоверениям. А также киевляне, которые нуждаются в медицинских процедурах и социальные работники, которые ухаживают за больными.

"Предприятия столицы активно регистрируются в системе (оформления спецпропусков для пользования общественным транспортом, - ред.), подано более трех тысяч заявок", - сообщил он.