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Спецпропуск на транспорт в Киеве: как получить и нужно ли платить за проезд

Новина українською → Киев, Суббота 03 апреля 2021 06:45
Спецпропуск на транспорт в Киеве: как получить и нужно ли платить за проезд Фото: маршрутка в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

Спецпропуска на транспорт в Киеве вводят на время локдауна, предварительно с 5 по 16 апреля. Весь наземный общественный транспорт, а также метро будет обслуживать только тех пассажиров, у которых есть специальный документ для проезда.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Согласно решению городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 5 апреля общественный транспорт Киева будет перевозить пассажиров только по спецпропускам.

Как получить спецпропуск на транспорт

Для получения спецпропусков руководители предприятий Киева должны направить письмо в департамент транспортной инфраструктуры КГГА (dti@kmda.gov.ua), в котором необходимо указать:

  • название предприятия;
  • обоснование необходимости получения спецпропусков;
  • необходимое количество спецпропусков;
  • реквизиты предприятия и номер телефона контактного лица.

В КГГА отмечают, что количество спецпропусков ограничено, а оплата проезда при его наличии осуществляется на общих основаниях.

Спецпропуск на транспорт в Киеве: как получить и нужно ли платить за проезд

Фото: спецпропуск на транспорт в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Как воспользоваться спецпропуском

Спецпропуск должен содержать следующую информацию: название предприятия, ФИО владельца, печать предприятия и подпись руководителя, срок действия (до 14 апреля 2021 года).

Как сообщается, спецпропуск на транспорт действителен при предъявлении служебного удостоверения, паспорта или водительского удостоверения и наличия у лица средств индивидуальной защиты и оплаченного проезда.

Напомним, ранее сообщалось, что на время локдауна в Киеве (до 16 апреля) муниципальные парковки в городе будут бесплатными.

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