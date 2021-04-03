Спецпропуск на транспорт в Киеве: как получить и нужно ли платить за проезд

Спецпропуска на транспорт в Киеве вводят на время локдауна, предварительно с 5 по 16 апреля. Весь наземный общественный транспорт, а также метро будет обслуживать только тех пассажиров, у которых есть специальный документ для проезда.

Об этом сообщается на сайте КГГА .

Согласно решению городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 5 апреля общественный транспорт Киева будет перевозить пассажиров только по спецпропускам.

Как получить спецпропуск на транспорт

Для получения спецпропусков руководители предприятий Киева должны направить письмо в департамент транспортной инфраструктуры КГГА (dti@kmda.gov.ua), в котором необходимо указать:

название предприятия;

обоснование необходимости получения спецпропусков;

необходимое количество спецпропусков;

реквизиты предприятия и номер телефона контактного лица.

В КГГА отмечают, что количество спецпропусков ограничено, а оплата проезда при его наличии осуществляется на общих основаниях.

Фото: спецпропуск на транспорт в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Как воспользоваться спецпропуском

Спецпропуск должен содержать следующую информацию: название предприятия, ФИО владельца, печать предприятия и подпись руководителя, срок действия (до 14 апреля 2021 года).

Как сообщается, спецпропуск на транспорт действителен при предъявлении служебного удостоверения, паспорта или водительского удостоверения и наличия у лица средств индивидуальной защиты и оплаченного проезда.