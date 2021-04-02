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Не только спецпропуск. Как будет работать транспорт в Киеве с 5 апреля

Автор: Ирина Гамерская

Транспорт на период локдауна в Киеве с 5 по 16 апреля, будет работать только по спецпропускам. Соответствующее решение местные власти приняли из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, с понедельника в весь наземный транспорт столицы, а также в метро будут пускать только тех пассажиров, у которых есть спецпропуск. Кроме того, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

"Воспользоваться общественным транспортом с 5 апреля можно будет исключительно при наличии спецпропуска. Подчеркиваю, спецпропуск - это не проездной билет, за проезд платить надо. При этом, необходимо иметь с собой спецпропуск и документ, удостоверяющий личность", - отметил Кличко.

Кто может получить спецпропуск на транспорт в Киеве

Такие пропуска получат в первую очередь работники критической инфраструктуры города:

  • медики,
  • спасатели,
  • работники социальной сферы,
  • работники транспорта,
  • работники сферы торговли,
  • коммунальщики,
  • военные.

По словам Кличко, всего таких пропусков будет примерно 400 тысяч.

Фото: спецпропуск на транспорт в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Мэр также отметил, что метро в Киеве будет работать по обычному графику, количество поездов не будут сокращать, это касается и наземного транспорта.

Как получить спецпропуск на транспорт

Для получения спецпропуска на транспорт руководители предприятий и организаций Киева должны отправить письмо директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

В письме необходимо указать:

  • название предприятия,
  • обоснование необходимости получения спецпропусков,
  • количество пропусков,
  • адрес, номер телефона и контактное лицо для получения спецпропусков.

Напомним, Киев уже вторую неделю находится в "красной зоне" карантина, в которой действуют максимальные ограничения. В частности, в столице закрыты ТРЦ, кафе, рестораны, кинотеатры. С 5 апреля карантин в Киеве будет ужесточен, кроме спецпропусков на транспорт, местные власти также приняли решение о закрытии детсадов и школ.

Как писало РБК-Украина, на период локдауна в Киеве плата за парковку автомобилей в столице будет отменена.

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