Спецпризначенці СБУ ударом ПТРК знищили російський "Камаз" та 10 окупантів: відео

Спецпризначенці Служби безпеки України одним влучним ударом з ПТРК знищили ворожий "Камаз", а також 10 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ в Facebook.
Захисники уточнили, що тактична група проводила розвідку та зафіксувала російський "Камаз" та його пасажирів.
"Прямим влучанням із ПТРК і техніка, і окупанти вирушили покращувати щоденну статистику своїх втрат. Працюємо далі до повної Перемоги", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу українські військові знищили ще 380 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 94 140 військових.
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