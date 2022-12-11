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Спецпризначенці СБУ ударом ПТРК знищили російський "Камаз" та 10 окупантів: відео

Фото: СБУ влучним пострілом знищила "Камаз" та 10 окупантів (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Юрченко

Спецпризначенці Служби безпеки України одним влучним ударом з ПТРК знищили ворожий "Камаз", а також 10 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ в Facebook.

Захисники уточнили, що тактична група проводила розвідку та зафіксувала російський "Камаз" та його пасажирів.

"Прямим влучанням із ПТРК і техніка, і окупанти вирушили покращувати щоденну статистику своїх втрат. Працюємо далі до повної Перемоги", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу українські військові знищили ще 380 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 94 140 військових.

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