ua en ru
Пт, 02 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Спецпризначенці підрозділу "Хорт" отримали партію обігрівчих наборів від "Української команди"

П'ятниця 02 лютого 2024 17:02
UA EN RU
Спецпризначенці підрозділу "Хорт" отримали партію обігрівчих наборів від "Української команди" Фото: спецпризначенці підрозділу "Хорт" отримали партію обігрівчих наборів від "Української команди" (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

"Українська команда" продовжує забезпечувати обігрівчими наборами захисників на передовій. Чергову велику партію хотпаків волонтери передали бійцям підрозділу "Хорт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

"Більше половини зими вже позаду. Але попереду - лютий. Тому "Українська команда" продовжує турбуватися про тепло для наших захисників. Завдяки вашим донатам наші захисники будуть в теплі", - зазначив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Бійці роти вогневої підтримки 57-ї бригади, підрозділу спецпризначення "Хорт" отримали від волонтерів понад тисячу обігрівчих наборів

Ці хлопці одними з перших дали бій окупантам під Гостомелем. Воювали під Лисичанськом. Брали участь у двох кампаніях на Бахмутському напрямку. А зараз трощать ворога на Куп'янському напрямку, повідомляє "Українська команда".

Раніше волонтери "Української команди" забезпечили обігрівчими наборами розвідників ГУР, 72 ОМБр імені Чорних Запорожців, 46 аеромобільну бригаду Десантно-штурмових військ, Третю штурмову бригаду, 130 та 204 батальйони тероборони Києва та інші військові підрозділи.

Загалом за час повномасштабного російського вторгнення понад 150 військових підрозділів отримали допомогу від "Української команди" - дрони, спорядження, автівки, медикаменти тощо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
волонтери
NEWS
Мають знати всі. З якого віку забирають в ЗСУ по мобілізації
Мають знати всі. З якого віку забирають в ЗСУ по мобілізації
DAILY
Україна в обороні. Чому "застоявся" фронт та що потрібно ЗСУ для прориву
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Україна в обороні. Чому "застоявся" фронт та що потрібно ЗСУ для прориву