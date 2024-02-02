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Спецназовцы подразделения "Хорт" получили партию обогревательных наборов от "Украинской команды"

Пятница 02 февраля 2024 17:02
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Спецназовцы подразделения "Хорт" получили партию обогревательных наборов от "Украинской команды" Фото: спецназовцы подразделения "Хорт" получили партию обогревательных наборов от "Украинской команды" (facebook com)
Автор: Александр Мороз

"Украинская команда" продолжает снабжать обогревательными наборами защитников на передовой. Очередную крупную партию хотпаков волонтеры передали бойцам подразделения "Хорт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Более половины зимы уже позади. Но впереди – февраль. Поэтому "Украинская команда" продолжает беспокоиться о тепле для наших защитников. Благодаря вашим донатам наши защитники будут в тепле", - отметил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Бойцы роты огневой поддержки 57-й бригады, подразделения спецназначения "Хорт" получили от волонтеров более тысячи обогревательных наборов

Эти ребята одними из первых дали бой оккупантам под Гостомелем. Воевали под Лисичанском. Участвовали в двух кампаниях на Бахмутском направлении. А сейчас крушат врага на Купянском направлении, сообщает "Украинская команда".

Ранее волонтеры "Украинской команды" снабдили обогревательными наборами разведчиков ГУР, 72 ОМБр имени Черных Запорожцев, 46 аэромобильную бригаду Десантно-штурмовых войск, Третью штурмовую бригаду, 130 и 204 батальона терробороны Киева и другие.

Всего за время полномасштабного российского вторжения более 150 военных подразделений получили помощь от "Украинской команды" - дроны, снаряжение, автомобили, медикаменты и т.д.

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волонтери
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