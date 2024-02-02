Спецназовцы подразделения "Хорт" получили партию обогревательных наборов от "Украинской команды"
"Украинская команда" продолжает снабжать обогревательными наборами защитников на передовой. Очередную крупную партию хотпаков волонтеры передали бойцам подразделения "Хорт".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.
"Более половины зимы уже позади. Но впереди – февраль. Поэтому "Украинская команда" продолжает беспокоиться о тепле для наших защитников. Благодаря вашим донатам наши защитники будут в тепле", - отметил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.
Бойцы роты огневой поддержки 57-й бригады, подразделения спецназначения "Хорт" получили от волонтеров более тысячи обогревательных наборов
Эти ребята одними из первых дали бой оккупантам под Гостомелем. Воевали под Лисичанском. Участвовали в двух кампаниях на Бахмутском направлении. А сейчас крушат врага на Купянском направлении, сообщает "Украинская команда".
Ранее волонтеры "Украинской команды" снабдили обогревательными наборами разведчиков ГУР, 72 ОМБр имени Черных Запорожцев, 46 аэромобильную бригаду Десантно-штурмовых войск, Третью штурмовую бригаду, 130 и 204 батальона терробороны Киева и другие.
Всего за время полномасштабного российского вторжения более 150 военных подразделений получили помощь от "Украинской команды" - дроны, снаряжение, автомобили, медикаменты и т.д.
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