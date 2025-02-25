Спецпредставниця генсека ООН з питань насильства щодо дітей вперше відвідала Україну

У цифровому освітньому центрі (DLC) у Рішельєвському ліцеї Одеси відбувся тренінг з психосоціальної підтримки для підлітків “Підтримай своїх друзів”. Цей тренінг став завершенням річної програми з навчання учнів закладів професійно-технічної освіти навичкам психоемоційної підтримки себе та однолітків за принципом “рівний – рівному”.

Наджат Маалла Мджіт поспілкувавшись з учасниками тренінгу, високо оцінила ці заходи та програму загалом.

"Для нас справді важливо приїхати до Одеси та висловити підтримку одеситам, одеським дітям. А також донести повідомлення, що ми залишимося з вами, що б не знадобилося. І, звичайно, для нас дуже важливо бачити стійкість одеситів. Багато з вас залишилися. Ви переживаєте великий стрес через російські атаки тут, але ви справді тримаєте лінію. І ми щиро вдячні за те, що люди в Україні борються. І ми як тільки можемо будемо допомагати з Європи", – заявив Рітіс Паулаускас, Постійний представник Литви при ООН.

Наразі в 46 Цифрових освітніх центрах в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях – спільному проєкті ЮНІСЕФ та Асоціації інноваційної та цифрової освіти, який займається проблемами надолуження освітніх втрат, – навчаються та отримують психологічну підтримку понад 70 тисяч дітей.

"Радий відвідати один з Цифрових освітніх центрів сьогодні, розроблений Асоціацією інноваційної та цифрової освіти. Це один з ключових сервісів, який ми заснували разом для дітей під час війни. Але навчання постійно переривається, як от зараз, але їм доводиться навчатися. Ми також побачили, що йдеться не лише про відновлення навчання чи надолуження втрат у навчанні, а й про те, щоб діти могли спілкуватися, спостерігати за своїм психічним здоров’ям, мати необхідні навички, щоб завтра повернутися до нормального життя і зробити внесок у відновлення цієї країни", – заявив Мунір Мамедзаде, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні.

До кінця поточного навчального року буде охоплено 40 тисяч учнів з 1 по 11 класи – першочергово тих, хто не має доступу до офлайн навчання, внутрішньо переміщені особи, діти з інвалідністю тощо. За 12 місяців було проведено 8 тисяч тренінгів, участь в яких взяли 30 тисяч підлітків та 2 тисячі батьків, а також наразі курс підвищення кваліфікації з першої психологічної допомоги вже пройшли 80 тисяч освітян.

"Наша команда дуже ретельно підходила до цього проєкту, адже ментальне здоров’я дітей – це один з найважливіших пріоритетів. Програма, за якою відбувалося навчання, була розроблена фахівцями ЮНІСЕФ та Save the children, адаптована нашими психологами та отримала офіційний гриф Міністерства освіти і науки України, який дозволяє використовувати цю програму під час навчального процесу у закладах освіти", – розповів заступник Голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти Дмитро Бондаренко.

Підсумовуючи захід, заступник Голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти Дмитро Бондаренко зазначив, що місією освіти є підготовка дитини до успішного життя, допомогти, перш за все, сформувати стійкі життєві принципи, важливі людські цінності та національну ідентичність.

"Саме тому, в наших центрах ми проводимо навчання від надолуження освітніх втрат та психосоціальної підтримки, до уроків для життя, школи блогерів та СТЕМу. При цьому використовуємо власні освітні платформи з найсучаснішими освітніми технологіями віртуальної (VR) та доповненої (AR) реальності, штучного інтелекту (AI) тощо", - підкреслив він.