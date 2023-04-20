Спецпредставник Нідерландів з питань відновлення України пішов у відставку

Спеціальний посланник Нідерландів з питань бізнесу та відновлення України Рон ван Дартел негайно пішов у відставку. Він пробув на цій посаді менше трьох тижнів.

Повідомляється, що Ван Дартел залишив посаду після своїх висловлювань у книзі Жерара Ділессена "Якщо опустити планку, то вище не стрибнеш". Міністр зовнішньої торгівлі та співробітництва з метою розвитку Лізьє Шрайнемахер прийняла його відставку.

За даними телерадіокомпанії RTL, Ван Дартел заявив, що українці - це росіяни.

"Українці також є росіянами. Ми не повинні забувати про це. Така реальність", - ідеться в книзі.

У МЗС зазначили, що наступника на посаду спецпредставника буде знайдено якомога швидше.

"Заяви були зроблені після відставки Ван Дартела і до його призначення спеціальним посланцем, але опубліковані тільки зараз. Ні міністр, ні Міністерство не знали про розмову з автором книги. Ван Дартел був призначений спеціальним посланником на початку квітня. Він зрозумів, що більше не може працювати з довірою до зроблених заяв, і тому вирішив негайно залишити свою посаду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Данія разом із Нідерландами планує передати Україні 14 танків Leopard 2. Однак вони можуть бути поставлені лише на початку 2024 року.

Крім того, Нідерланди виділили Україні новий пакет допомоги на суму 274 млн євро. Гроші підуть на гуманітарну допомогу та охорону здоров'я.

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