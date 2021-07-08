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Спецпредставителя ОБСЕ в Украине может заменить гражданин Финляндии, - Гармаш

Новина українською →
Киев, Четверг 08 июля 2021 16:56
Спецпредставителя ОБСЕ в Украине может заменить гражданин Финляндии, - Гармаш Фото: Спецпредставитель ОБСЕ в Украине Хайди Грау (wikimedia by OSCE Parliamentary Assembly)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Специального представителя главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау, которая до конца июля покинет Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) по Донбассу, может заменить гражданин Финляндии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Украины в ТКГ Сергея Гармаша.

"Пани Грау, насколько мне известно, уходит. Может быть она проведет последнее заседание этим летом, ориентировочно, 22 июля. Поэтому нам нет смысла заявлять о ее исключении", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Отвечая на вопрос ведущей, кто на этом посту заменит Грау Гармаш сказал, что имя человека еще не известно.

"Известно от какой страны будет представитель. По моей информации - это Финляндия", - добавил представитель Украины в ТКГ.

Комментируя работу Грау в ТКГ Гармаш отметил: "Она, по-видимому, под свой уход хотела разблокировать работу политической подгруппы. Однако ей не дает это право давить на украинскую делегацию и не замечать реальные причины этой блокировки".

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили об уходе Хайди Грау с поста спецпредставителя главы ОБСЕ в Украине. Ожидалось, что 7 июля она представит своего преемника.

Отметим, Хайди Грау занимает пост специального представителя ОБСЕ в Украине и ТКГ с декабря 2019 года. Она сменила австрийского дипломата Мартина Сайдика.

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