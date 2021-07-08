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Спецпредставника ОБСЄ в Україні може замінити громадянин Фінляндії, - Гармаш

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Київ, Четвер 08 липня 2021 16:56
Спецпредставника ОБСЄ в Україні може замінити громадянин Фінляндії, - Гармаш Фото: спецпредставник ОБСЄ в Україні Хайді Грау (wikimedia by OSCE Parliamentary Assembly)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Спеціального представника глави ОБСЄ в Україні Хайді Грау, яка до кінця липня покине Тристоронню контактну групу (ТКГ) по Донбасу, може замінити громадянин Фінляндії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника України в ТКГ Сергія Гармаша.

"Пані Грау, наскільки мені відомо, йде. Може бути вона проведе останнє засідання цього літа, орієнтовно, 22 липня. Тому нам немає сенсу заявляти про її виключення", - сказав він в ефірі телеканалу"Україна 24".

Відповідаючи на запитання ведучої, хто на цій посаді замінить Грау Гармаш сказав, що ім'я людини ще не відомо.

"Відомо від якої країни буде представник. За моєю інформацією - це Фінляндія", - додав представник України в ТКГ.

Коментуючи роботу Грау в ТКГ Гармаш зазначив: "вона, мабуть, під свій відхід хотіла розблокувати роботу політичної підгрупи. Однак їй не дає це право тиснути на українську делегацію і не помічати реальні причини цього блокування".

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомили про відхід Хайді Грау з поста спецпредставника глави ОБСЄ в Україні. Очікувалося, що 7 липня вона представить свого наступника.

Зазначимо, Хайді Грау займає пост спеціального представника ОБСЄ в Україні і ТКГ з грудня 2019 року. Вона змінила австрійського дипломата Мартіна Сайдіка.

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