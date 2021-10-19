Спецпредставитель США по Афганистану ушел в отставку

Его место займет заместитель Томас Уэст.

"Спасибо послу Залмаю Халилзаду за десятилетия неустанной службы Соединенным Штатам. Рад приветствовать Томаса Уэста на должности специального представителя по Афганистану", - говорится в сообщении.

Прошение 70-летнего Халилзада об отставке, поданное главе внешнеполитического ведомства США, датировано 18 октября.

Дипломат указал в документе, что реализация выработанной при его непосредственном участии в период пребывания у власти предыдущей американской администрации "политической договоренности между афганским правительством и "Талибаном" прошла не так, как задумывалось".

Халилзад был назначен спецпосланником по Афганистану в сентябре 2018 года тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Политик стал автором мирных соглашений администрации Трампа с талибами, подписанных в Дохе в феврале 2020 года.