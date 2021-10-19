Спецпредставитель США по Афганистану ушел в отставку
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад ушел в отставку. Причиной такого решения дипломата стала сорванная договоренность Вашингтона и талибов, достигнутая при Дональде Трампе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Его место займет заместитель Томас Уэст.
"Спасибо послу Залмаю Халилзаду за десятилетия неустанной службы Соединенным Штатам. Рад приветствовать Томаса Уэста на должности специального представителя по Афганистану", - говорится в сообщении.
Прошение 70-летнего Халилзада об отставке, поданное главе внешнеполитического ведомства США, датировано 18 октября.
Дипломат указал в документе, что реализация выработанной при его непосредственном участии в период пребывания у власти предыдущей американской администрации "политической договоренности между афганским правительством и "Талибаном" прошла не так, как задумывалось".
Халилзад был назначен спецпосланником по Афганистану в сентябре 2018 года тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Политик стал автором мирных соглашений администрации Трампа с талибами, подписанных в Дохе в феврале 2020 года.