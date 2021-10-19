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Спецпредставник США По Афганістану пішов у відставку

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Спецпредставник США По Афганістану пішов у відставку, Вівторок 19 жовтня 2021 05:56
Спецпредставник США По Афганістану пішов у відставку Фото: спецпредставник США По Афганістану Халілзад (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Анна Полисученко

Спецпредставник США По Афганістану Залмай Халілзад пішов у відставку. Причиною такого рішення дипломата стала зірвана домовленість Вашингтона і талібів, досягнута при Дональді Трампі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Його місце займе заступник Томас Уест.

"Спасибі послу Залмаю Халілзаду за десятиліття невпинної служби Сполученим Штатам. Радий вітати Томаса Веста на посаді спеціального представника по Афганістану", - йдеться в повідомленні.

Прохання 70-річного Халілзада про відставку, подане голові зовнішньополітичного відомства США, датоване 18 жовтня.

Дипломат вказав у документі, що реалізація виробленої за його безпосередньої участі в період перебування при владі попередньої американської адміністрації "політичної домовленості між афганським урядом і "Талібаном" пройшла не так, як замислювалося".

Халілзад був призначений спецпосланцем по Афганістану у вересні 2018 року тодішнім президентом США Дональдом Трампом. Політик став автором мирних угод адміністрації Трампа з талібами, підписаних в Досі в лютому 2020 року.

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