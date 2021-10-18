Спецпредставитель ЕС по правам человека впервые прибыл в Украину: что известно о его визите

"Доброе утро! Сегодня в Киеве начинается мой первый официальный визит в Украину. Впереди насыщенный день в этом прекрасном городе", - написал Гилмор.

Известно, что во время своего четырехдневного пребывания в Украине спецпредставитель ЕС по правам человека проведет встречи с чиновниками, представителями гражданского общества и меньшинств, ведущими правозащитниками.

Также он встретится с представителями инициативы Крымская платформа и членами дипломатического сообщества, включая страны-члены и международные организации.

Кроме этого, Гилмор встретится в Киеве с главой МИД Дмитрием Кулебой, министром юстиции Денисом Малюськой, омбудсменом Людмилой Денисовой, а также с украинскими парламентариями и другими высокопоставленными чиновниками.

Кроме того, дипломат посетит восточную Украину, где встретится с представителями местной власти и местных правозащитных организаций.

Ожидается, что спецпредставитель ЕС обсудит двустороннее сотрудничество между ЕС и Украиной в сфере защиты прав человека.

Также будут обсуждены вопросы, касающиеся гуманитарной ситуации и ситуации с правами человека в стране, включая на неподконтрольных украинской власти территориях - на востоке и оккупированном Крыму.