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Спецподразделение "Альфа" получило от Ахметова дроны, бронированные машины и тепловизоры на 30 млн гривен

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Пятница 02 сентября 2022 12:10
Спецподразделение "Альфа" получило от Ахметова дроны, бронированные машины и тепловизоры на 30 млн гривен Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

"Метинвест" Рината Ахметова передал спецподразделениям СБУ Центра специальных операций "А" помощь на 30 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Спецподразделение "Альфа" выполняет задачи в самых горячих местах фронта.

"Ребята из Центра "А" обратились к нам и попросили о помощи, учитывая, какие важные задачи они выполняют в тылу врага, "Метнівест" выразил готовность помочь. Мы полностью оборудовали подразделение, предоставили автомобили, броневик, десятки дронов, включая боевыми дронами и специальными дронами для разведки, тепловизоры, одежду и другое, на общую сумму свыше 30 млн грн", - рассказал руководитель проектного офиса "Метинвеста" Александр Водовоз.

"На сегодня мы выполняем самые трудные задачи, порой и в тылу врага. Помощь, которую оказала компания, очень важна именно сейчас. Автомобили и боевые дроны сейчас просто незаменимы", - сказал руководитель Центра "А" СБУ Роман Назаров.

Как известно, с начала полномасштабной войны компания "Метинвест" направила на помощь Украине и украинцам более 1,9 млрд грн.

В частности, ВСУ получили от компании более 500 дронов, 1,6 тысячи тепловизоров, 27 тысяч кровоостанавливающих турникетов и 500 аптечек.

Также "Метинвест" передал бойцам более 140 единиц своих автомобилей и тяжелой техники и приобрел для ВСУ 100 пикапов, джипов и микроавтобусов, а для военных медиков ГУР - 20 машин скорой помощи.

Кроме того, группа "Метинвест" передаст более 110 тыс. бронежилетов для украинских бойцов: 90 тыс. изготовят на предприятиях компании, а 21 тыс. бронежилетов было закуплено за рубежом.

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Ринат Ахметов Служба безопасности Украины
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