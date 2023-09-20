Спецпідрозділ СБУ за місяць знищив 56 одиниць техніки РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Як розповіли у відомстві, завдяки дії підрозділу також було ліквідовано понад 50 російських військових.

Знищена техніка:

12 танків;

34 ББМ;

3 артилерійські системи;

7 вантажівок;

21 фортифікаційна споруда з особовим складом.

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, Росія продовжує зазнавати щоденних тяжких втрат у результаті успішної роботи українських захисників.

Згідно з останніми даними Генштабу ЗСУ, лише за вчорашній день країна-агресор втратила 520 солдатів. Також наші військові знищили 35 артсистем, 15 дронів та 17 ракет ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.