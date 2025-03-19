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Спецпідрозділ "Артан" отримав дрони та системи РЕБ від "Української команди", - Палатний

Середа 19 березня 2025 15:33
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Спецпідрозділ "Артан" отримав дрони та системи РЕБ від "Української команди", - Палатний Фото: спецпідрозділ "Артан" отримав дрони та системи РЕБ від "Української команди" (прес-служба ініціативи)
Автор: Сергій Новіков

Волонтерський штаб "Українська команда" передав партію FPV-дронів та систему РЕБ розвідникам підрозділу "Артан" на один з найгарячіших напрямків фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника "Української команди" Артура Палатного.

"Передали партію FPV-дронів та систему РЕБ спецпідрозділу "Артан" ГУР МО України. Ці хлопці – добровольці. Переважно – спортсмени. В тому числі всесвітньо відомі, чемпіони Європи та світу. Вони звільняли Київщину та Харківщину, боронили Донеччину. Завдяки їм, зокрема, було розблоковано зерновий коридор. І сьогодні вони знаходяться на найгарячіших напрямках фронту", - написав Артур Палатний.

Керівник волонтерського штабу закликав не припиняти підтримку захисників.

"Друзі, наше завдання – продовжувати допомагати бійцям. Поки ведуться перемовини, ворог не припиняє тиснути, а наші хлопці продовжують нищити окупантів. Впевнений, ці дрони допоможуть бійцям "Артану" провести ще не одну блискучу операцію і збережуть життя", - наголосив Палатний.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" з початку повномасштабного вторгнення передала бійцям на передову понад 3100 дронів, більше 80 авто, десятки станцій РЕБ, ретранслятори і катапульти для БпЛА та багато іншого. Загалом майже 1720 тонн вантажів загальною вартістю майже півмільярда гривен.

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