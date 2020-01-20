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Спецоперация в Херсоне: экс-помощника нардепа задержали

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Экс-помощнику нардепа объявили до этого подозрение

Экс-помощника нардепа задержали в ходе спецоперации в Херсоне. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Ранее сообщалось о том, что бывшему помощнику объявили подозрение и он также проходит по делу убийства Екатерины Гандзюк. Скорее от всего, речь идет об Игоре Павловском, бывшем помощнике нардепа Николая Паламарчука.

"В частности сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе спецоперации проведено более 30 обысков и объявлено 9 подозрений. Также были проведены обыски с целью отыскания дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на Екатерину Гандзюк.

РБК-Украина писало, что 2 мая 2019 года подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Игоря Павловского выпустили из СИЗО под домашний арест с обязанностью носить браслет.

10 ноября 2018 бывшего помощника депутата Верховной Рады Николая Паламарчука Игоря Павловского арестовали по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

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