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Спецоперация в аэропорту Франкфурта: полиция раскрыла подробности

Франкфурт, Воскресенье 17 января 2021 05:59
Спецоперация в аэропорту Франкфурта: полиция раскрыла подробности
Фото: аэропорт (Serbest Botan/Twitter)
Автор: Артур Родивилов

В полиции Германии заявили, что терминал №1 аэропорта Франкфурта и железнодорожный вокзал перекрыли из-за мужчины. Он выкрикнул "Аллах акбар".

Об этом сообщает пресс-служба немецкой полиции.

В полиции сообщили, что патруль остановил 38-летнего гражданина Словении из-за отсутствия защитной маски.

"Он повел себя агрессивно в отношении полицейских и заявил: "Я вас всех убью, Аллах акбар". В связи с его поведением правоохранители восприняли его заявление серьезно", - говорится в сообщении.

По информации полиции, мужчина попытался скрыться, однако был задержан стражами порядка под угрозой применения огнестрельного оружия. Пытаясь скрыться, мужчина бросил свой чемодан. Это привело к частичному перекрытию в секторе В терминала 1 аэропорта. Однако чуть позже багаж мужчины досмотрели. Там ничего опасного обнаружено не было.

Одновременно с данным инцидентом в полицию пришел сигнал о том, что в терминале 1 может присутствовать вооруженный человек. После этого были дополнительно перекрыты другие части терминала 1. Также эту меру предприняли в региональном железнодорожном вокзале.

В операции были задействованы порядка 100 сотрудников федеральной и земельной полиции, а также таможни аэропорта.

16 января во Франкфурте аэропорт и железнодорожный вокзал были частично перекрыты полицией из-за подозрительного предмета. Позже сообщалось о задержании двух человек.

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