Спецоперація в аеропорту Франкфурта поліція розкрила подробиці

Фото: аеропорт (Serbest Ботан/Twitter)

В поліції Німеччини заявили, що термінал №1 аеропорту Франкфурта і залізничний вокзал перекрили через чоловіка. Він вигукнув "Аллах акбар".

Про це повідомляє прес-служба німецької поліції.

У поліції повідомили, що патруль зупинив 38-річного громадянина Словенії через відсутність захисної маски.

"Він поводився агресивно щодо поліцейських і заявив: "Я вас всіх вб'ю, Аллах акбар". У зв'язку з його поведінкою правоохоронці сприйняли його заяву серйозно", - йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, чоловік спробував втекти, проте був затриманий правоохоронцями під загрозою застосування вогнепальної зброї. Намагаючись втекти, чоловік кинув свій чемодан. Це призвело до часткового перекриття в секторі терміналу 1 аеропорту. Проте трохи пізніше багаж чоловіки догледіли. Там нічого небезпечного знайдено не було.

Одночасно з даним інцидентом в поліцію прийшов сигнал про те, що в терміналі 1 може бути озброєний чоловік. Після цього були додатково перекриті інші частини терміналу 1. Також такий захід зробили в регіональному залізничному вокзалі.

В операції були задіяні близько 100 співробітників федеральної та земельної поліції, а також митниці аеропорту.

16 січня у Франкфурті аеропорт і залізничний вокзал були частково перекриті поліцією через підозрілий предмет. Пізніше повідомлялося про затримання двох осіб.