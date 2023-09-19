Спецпризначенці СБУ знищили дронами три човни з окупантами в Херсонській області (відео)

Як уточнив міністр, на кадрах можна помітити роботу дрона-камікадзе українського виробництва "Буцефал" від компанії "Ескадрон", який для Армії дронів придбали партнери.

Також під час місії українські військові протестували нову розробку - автономну бойову частину з вибухівкою. Випробування пройшли успішно.

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, Росія продовжує зазнавати щоденних тяжких втрат у результаті успішної роботи українських захисників.

Згідно з останніми даними Генштабу ЗСУ, лише за вчорашній день країна-агресор втратила 520 солдатів. Також наші військові знищили 35 артсистем, 15 дронів та 17 ракет ворога.