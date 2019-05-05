Спецназ Афганистана ликвидировал одного из главарей ИГ

Отряд сил специального назначения национальной полиции Афганистана ликвидировал одного из главарей, отвечавшего за деятельность террористической группировки "Исламское государство" в северных районах страны и Центральной Азии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство The Khaama Press.

По данным министерства внутренних дел Афганистана, боевик, известный под именем Муфти Узбек, был уничтожен силами безопасности близ селения Дахана-э-Гори в северо-восточной провинции Баглан.

Как отмечается в заявлении, "этот экстремист был ответственным за деятельность ИГ в северных частях Афганистана, главным образом отвечал за планирование и организацию террористических атак". Кроме того, по данным МВД, он также ведал "вопросами оснащения и финансирования ИГ в Центральной Азии".

В операции спецслужб близ Дахана-э-Гори были ликвидированы еще трое радикалов, входивших в боевые отряды ИГ в Афганистане.

РБК-Украина писало, что в Афганистане за сутки во время проведения операции коалиционные силы и афганская армия в различных районах страны уничтожили по меньшей мере 30 боевиков группировки ИГИЛ и "Талибан".

Ранее сообщалось, что в Нигерии в результате спецоперации против экстремистской группировки "Боко Харам" были ликвидированы 40 боевиков.