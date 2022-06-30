Спецконфискация денег коррупционеров признана конституционной: решение КСУ

Согласно сообщению, КСУ 30 июня принял решение по делу по конституционным представлением 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины статей 96-1, 96-2 Криминального кодекса Украины

"Конституционный суд Украины признал оспариваемые предписания Кодекса соответствующими Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Текст решения и его резюме будет обнародован на официальном веб-сайте КСУ 1 июля 2022 года.

Напомним, закон о процедуре ареста в досудебном порядке средств и других активов, которые были получены преступным путем (спецконфискации) приняли в 2016 году. По этой процедуре в бюджет направили 1,5 млрд долларов "команды Януковича", которые были арестованы в 2014 году.