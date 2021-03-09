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Специальные цены от 31 250 грн/м2 в ЖК Creator City

 

В жилом комплексе Creator City действуют специальные цены на покупку квартир в первом и втором домах.

При условии 100% оплаты:

  • 1-комнатные от 33 700 грн/м2
  • 2-комнатные от 33 000 грн/м2
  • 3-комнатные от 31 250 грн/м2

Акция действует с 01.02.2021 до 31.03.2021.

Creator City - это жилой комплекс бизнес-класса от компании "Креатор-Буд" в Шевченковском районе, на ул. Дегтяревская, 17-19. Комплекс состоит из 8 домов из красного кирпича с общей концепцией "город в городе" - все необходимое находится внутри.

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Преимущества жилого комплекса:

  • Квартиры с панорамными окнами.
  • Собственный ландшафтный парк.
  • Подземный паркинг с лифтом.
  • Рядом 4 высших учебных заведения.

Если вас интересуют помещения для бизнеса, с 01.02.2021 начались продажи коммерческих помещений – подробности по ссылке.

Актуальные акции, новости строительства и преимущества жилого комплекса вы можете узнать на канале в Telegram – по ссылке.

Кроме акционных предложений, в жилом комплексе действует рассрочка – подробности по ссылке.

*Застройщик имеет право вносить изменения и правки в вышеуказанную акцию без предупреждения.

**Специальные цены отличаются от типа планировок квартир и дома, в котором они расположены. Цена 31 250 грн/м2 действует для планирования 3H на шестом этаже второго дома.

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