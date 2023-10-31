Спеціальна премія загальнонаціональної програми «Людина року» за 2021 рік «За безпрецедентний особистий внесок у відродження та розвиток українського судноплавства та річкового флоту» Олексію Вадатурському

Легендарний український агропідприємець, Герой України, Почесний громадянин міста Миколаєва – Олексій Опанасович Вадатурський.

Його життєвий шлях – це взірець діяльності людини, що мав непересічний талант підприємця та керівника, величезну цілеспрямованість, віру в Україну, справжній патріотизм і щире серце. Він створив одну з найуспішніших в державі аграрних компаній, побудував потужний портовий комплекс та найбільший річковий флот.

Олексій Опанасович пройшов шлях від звичайного лаборанта до засновника та незмінного генерального директора сільськогосподарського підприємства «НІБУЛОН». Своєю невтомною працею він зумів розвинути компанію від невеликої фірми до підприємства з широкою мережею філій, яка інвестувала в економіку України більше 2,3 млрд доларів.

«НІБУЛОН» відродив українське судноплавство та суднобудування,

ставши провідним українським інвестором та прикладом побудови соціально-відповідального бізнесу.

Під керівництвом Олексія Вадатурського було створено найсучаснішу в Україні зернову логістичну інфраструктуру, що включає унікальну мережу з 13-ти річкових перевантажувальних терміналів, найкращий в Україні флот з 80 повнокомплектних суден. Побудований найсучасніший суднобудівно-судноремонтний завод, який спеціалізується на повнокомплектному будівництві суден і плавзасобів довжиною до 140 м і виконує власними силами повний цикл робіт. Саме цьому заводу належить зведення рекордного для незалежної України 140-метрового «NIBULONMAX».

За роки діяльності судноплавна компанія «НІБУЛОН» транспортувала українськими річками більш ніж 25 млн. тонн вантажів.

В 2021 році одностайним рішенням Вищої Академічної Ради загальнонаціональної програми «Людина року» Олексію Вадатурському було присуджено спеціальну премію «За безпрецедентний особистий внесок у відродження та розвиток українського судноплавства та річкового флоту» - престижну нагороду, якої удостоюються шановані українським суспільством особистості, неординарні лідери, які прокладають інноваційні вектори розвитку існуючих галузей економіки, створюють безпрецедентні масштабні проекти та впроваджують передові науково-технічні розробки в Україні та за її межами, ті, хто вірно і віддано служить своїй країні і своєму народу. Саме такою особистістю був Олексій Вадатурський.

В Олексія Опанасовича було чимало планів для розвитку українського судноплавства, але 31 липня 2022 року все перекреслила російська ракета, яка підступно забрала життя видатного українця та його дружини під час обстрілу Миколаєва.

Трагічна загибель Олексія Опанасовича стала величезною непоправною втратою і болем для кожного з нас. Від рук російських терористів обірвалося життя яскравого лідера, новатора, який міг і бажав принести ще багато користі і рідній Миколаївщині, і всій державі. Але його досягнення і здобутки назавжди увійшли в історію сучасної України, а пам'ять про нього залишається в наших серцях вічно.