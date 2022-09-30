Спеціалізоване взуття та одяг: все що потрібно знати про комплексний захист

Спеціальний професійний захист використовується для гарантування безпечного робочого процесу.

Спецодяг є досить затребуваним видом спеціалізованого захисту. Він може надавати як захист від загальновиробничих впливів, так і спеціальний захист від конкретних агресивних чинників.

Спеціалізований одяг можна розділити на кілька груп:

Робочий одяг для загального захисту. Як правило, цей вид спецодягу надає захист від незначних пошкоджень та виробничих забруднень. Також робочий одяг повинен мати ергономічність і функціональність, забезпечувати комфорт під час роботи. Захисний одяг надає більш вузькоспеціалізований захист. Наприклад, захист від кислот, високих температур чи вологи. Сигнальний одяг, звичайно, збільшує видимість людини у погано освітлених місцях. Як правило, одяг забезпечується люмінесцентними стрічками або кантами, а також може виготовлятися зі спеціальних світловідбивних матеріалів. Одяг для силових структур повинен мати певні якісні та зовнішні характеристики, відповідати спеціальному нормативному регламенту. Медичний одяг може мати певні властивості використаних матеріалів. Одяг для медичних працівників часто проходить різні хімічні обробки, тому найчастіше для виробництва використовуються зносостійкі тканини преміум-якості. Якісне медичне вбрання можна придбати в інтернет-магазині https://mestprom.com від українського виробника. Одяг для сфери обслуговування, зазвичай, немає певних вимог. Головне завдання даного виду спецодягу – забезпечити комфорт під час робочого процесу.

Використання спеціалізованого взуття під час робочого процесу значно знижує ризик травмування. Тому спецвзуття є обов'язковим атрибутом захисту у багатьох сферах трудової діяльності.

Також спецвзуття має певний клас захисту. Розглянемо детальніше класи захисту спеціалізованого взуття.

Відповідно до європейського стандарту якості EN-345, взуття класифікується як "спеціальне". Класи захисту спеціального взуття:

SB. Передбачає наявність захисного підноску силою до 200 Дж, маслобензостійку підошву та захист від ковзання.

S1. Передбачає наявність захисного підноску силою до 200 Дж, маслобензостійку підошву та захист від ковзання, стабілізуючий задник, поглинання статичних розрядів та ударів в області п'яти до 20 Дж.

S2. Передбачає наявність захисного підноску силою до 200 Дж, маслобензостійку підошву та захист від ковзання, стабілізуючий задник, поглинання статичних розрядів та ударів в області п'яти до 20 Дж, водовідштовхувальне просочування верху спецвзуття.

S3. Передбачає наявність захисного підноску силою до 200 Дж, маслобензостійку підошву та захист від ковзання, стабілізуючий задник, поглинання статичних розрядів і ударів в області п'яти до 20 Дж, водовідштовхувальне просочування верху спецвзуття та антипрокольну устілку.

S4. Передбачає наявність захисного підноску силою до 200 Дж, маслобензостійку підошву і захист від ковзання, стабілізуючий задник, поглинання статичних розрядів і ударів в області п'яти до 20 Дж, водовідштовхувальне просочування верху спецвзуття, антипрокольну устілку та антистатичні властивості.

S5. Передбачає наявність захисного підноску силою до 200 Дж, маслобензостійку підошву і захист від ковзання, стабілізуючий задник, поглинання статичних розрядів і ударів в ділянці п'яти до 20 Дж, водовідштовхувальне просочування верху спецвзуття, антипрокольну устілку, антистатичні властивості та рельєф.

Відповідно до європейського стандарту якості EN-346, взуття класифікується як "захисне". Класи захисту захисного взуття: РВ-Р5. Основна відмінність між класами захисту, які перераховані вище, полягає в тому, що ударостійкий підносок витримує силу удару до 100 Дж.

Відповідно до європейського стандарту якості EN-347, взуття класифікується як робоче. Класи захисту робочого взуття: ОВ-О5. Основна відмінність між класами захисту, які перераховані вище, полягає в тому, що ударостійкий підносок відсутній в даному виді спецвзуття.

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