Спеціалізоване взуття та одяг: все що потрібно знати про комплексний захист
Спеціальний професійний захист використовується для гарантування безпечного робочого процесу.
Спецодяг є досить затребуваним видом спеціалізованого захисту. Він може надавати як захист від загальновиробничих впливів, так і спеціальний захист від конкретних агресивних чинників.
Спеціалізований одяг можна розділити на кілька груп:
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Робочий одяг для загального захисту. Як правило, цей вид спецодягу надає захист від незначних пошкоджень та виробничих забруднень. Також робочий одяг повинен мати ергономічність і функціональність, забезпечувати комфорт під час роботи.
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Захисний одяг надає більш вузькоспеціалізований захист. Наприклад, захист від кислот, високих температур чи вологи.
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Сигнальний одяг, звичайно, збільшує видимість людини у погано освітлених місцях. Як правило, одяг забезпечується люмінесцентними стрічками або кантами, а також може виготовлятися зі спеціальних світловідбивних матеріалів.
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Одяг для силових структур повинен мати певні якісні та зовнішні характеристики, відповідати спеціальному нормативному регламенту.
- Медичний одяг може мати певні властивості використаних матеріалів. Одяг для медичних працівників часто проходить різні хімічні обробки, тому найчастіше для виробництва використовуються зносостійкі тканини преміум-якості. Якісне медичне вбрання можна придбати в інтернет-магазині https://mestprom.com від українського виробника.
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Одяг для сфери обслуговування, зазвичай, немає певних вимог. Головне завдання даного виду спецодягу – забезпечити комфорт під час робочого процесу.
Використання спеціалізованого взуття під час робочого процесу значно знижує ризик травмування. Тому спецвзуття є обов'язковим атрибутом захисту у багатьох сферах трудової діяльності.
Також спецвзуття має певний клас захисту. Розглянемо детальніше класи захисту спеціалізованого взуття.
Відповідно до європейського стандарту якості EN-345, взуття класифікується як "спеціальне". Класи захисту спеціального взуття:
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SB. Передбачає наявність захисного підноску силою до 200 Дж, маслобензостійку підошву та захист від ковзання.
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S1. Передбачає наявність захисного підноску силою до 200 Дж, маслобензостійку підошву та захист від ковзання, стабілізуючий задник, поглинання статичних розрядів та ударів в області п'яти до 20 Дж.
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S2. Передбачає наявність захисного підноску силою до 200 Дж, маслобензостійку підошву та захист від ковзання, стабілізуючий задник, поглинання статичних розрядів та ударів в області п'яти до 20 Дж, водовідштовхувальне просочування верху спецвзуття.
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S3. Передбачає наявність захисного підноску силою до 200 Дж, маслобензостійку підошву та захист від ковзання, стабілізуючий задник, поглинання статичних розрядів і ударів в області п'яти до 20 Дж, водовідштовхувальне просочування верху спецвзуття та антипрокольну устілку.
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S4. Передбачає наявність захисного підноску силою до 200 Дж, маслобензостійку підошву і захист від ковзання, стабілізуючий задник, поглинання статичних розрядів і ударів в області п'яти до 20 Дж, водовідштовхувальне просочування верху спецвзуття, антипрокольну устілку та антистатичні властивості.
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S5. Передбачає наявність захисного підноску силою до 200 Дж, маслобензостійку підошву і захист від ковзання, стабілізуючий задник, поглинання статичних розрядів і ударів в ділянці п'яти до 20 Дж, водовідштовхувальне просочування верху спецвзуття, антипрокольну устілку, антистатичні властивості та рельєф.
Відповідно до європейського стандарту якості EN-346, взуття класифікується як "захисне". Класи захисту захисного взуття: РВ-Р5. Основна відмінність між класами захисту, які перераховані вище, полягає в тому, що ударостійкий підносок витримує силу удару до 100 Дж.
Відповідно до європейського стандарту якості EN-347, взуття класифікується як робоче. Класи захисту робочого взуття: ОВ-О5. Основна відмінність між класами захисту, які перераховані вище, полягає в тому, що ударостійкий підносок відсутній в даному виді спецвзуття.
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