Специалисты "Запорожгаза" выявили 141 факт вмешательства в работу системы газоснабжения

С начала года специалисты газовой службы АО "Запорожгаз" обнаружили 141 случай незаконного вмешательства в сеть газоснабжения. По подсчетам общая сумма нанесенного ущерба составляет 5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

За восемь месяцев текущего года экспертизой было подтверждено 116 случаев самовольного вмешательства в работу счетчиков. Еще 25 случаев - это врезки в систему газоснабжения в частном секторе.

"Даже во время карантина недобросовестные клиенты прибегают к воровству газа и не задумываются, к каким последствиям это может привести, - рассказывает технический директор АО "Запорожгаз" Юрий Заставський. - Благодаря самому современному специальному оборудованию мы безошибочно обнаруживаем места незаконного использования газа. Видеоинспекционные камеры и трассоискатели позволяют дистанционно и оперативно выявлять кражи газа даже на значительном расстоянии от жилища".

В пресс-службе подчеркнули, что самовольное вмешательство в газовую сеть не только наносит ущерб газовой компании, но и представляет угрозу для жизни и здоровья самих потребителей. Так как несанкционированное подключение обычно происходит "кустарным" методом и может стать причиной аварии или взрыва.

"Государственную поверку счетчиков осуществляют сотрудники ГП "Запорожстандартметрология", которые выявляют нарушения. Если при визуальной проверке целостности пломб и счетного механизма обнаружены повреждения, приборы учета отправляют на государственную экспертизу. Только во время прохождения экспертизы можно подтвердить или опровергнуть факт вмешательства в работу счетчика с целью уменьшения показаний", - говорится в сообщении.

Все нарушители отключены от подачи газа, кроме того, согласно Кодексу газораспределительных систем, им начислены соответствующие штрафные санкции. Средний размер возмещения колеблется от 20 до 200 тысяч гривен.