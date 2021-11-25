ru ua
Чт, 25 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Специалисты "Закарпатгаза" обнаружили краж газа на сумму более 3 млн гривен

Новина українською →
Закарпатская область, Четверг 25 ноября 2021 17:28
Специалисты "Закарпатгаза" обнаружили краж газа на сумму более 3 млн гривен Фото: газовый вентиль (УНИАН)
Автор: Мария Тарарыева

За 10 месяцев текущего года специалистами АО "Закарпатгаз" выявлено почти 700 случаев краж природного газа на общую сумму более 3 млн гривен. Это на 5% (31 случай) больше, чем за аналогичный период прошлого года. По состоянию на начало ноября, нарушители уже возместили убытки и уплатили сумму в размере 2,4 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба "Закарпатгаза".

"Подавляющее большинство нарушений, а именно 545 случаев, осуществлено бытовыми потребителями, а 142 — небытовыми. Самые распространенные из них - несанкционированное возобновление газопотребления. Также фиксируются случаи незаконных врезок в газопроводы и вмешательства в работу счетчиков учета газа. Выявляя такие факты, специалисты действуют в соответствии с инструкциями", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, суммы таких краж очень разнятся: долги и штрафы некоторых потребителей достигают десятков, а то и сотен тысяч гривен. Так, к примеру, в январе этого года специалисты АО "Закарпатгаз" нашли несанкционированный газопровод в селе Теребля на Тячевщине. Потребительнице, совершавшей кражу, пришлось уплатить почти 200 тысяч гривен.

"Некоторые потребители даже после прекращения газоснабжения пытаются незаконно пользоваться газом. Во-первых, такие действия влекут за собой серьезные штрафы и ответственность перед законом. Во-вторых, самовольное вмешательство в работу системы газоснабжения — особенно опасно. Такие действия могут привести к ситуациям с летальными последствиями", - прокомментировал технический директор АО" Закарпатгаз " Сергей Козар.

По словам технического директора, после выявления противоправных действий со стороны потребителей специалисты предприятия составляют акт о нарушении, прекращают поставки газа и передают материалы на рассмотрение соответствующей комиссии. Комиссия определяет сумму причиненных обществу убытков, а если потребитель отказывается ее платить, — дело передают в суд.

"На предприятии отмечают, что о фактах несанкционированного отбора газа можно сообщать по телефону горячей линии 067-817-85-22, или же письмом на адрес office@zkgas.com.ua. Это позволит выявить нарушителя и прекратить практику, когда за нечестное поведение одних в итоге рассчитываются другие потребители. Ведь, при незаконном отборе газа из системы, и при отсутствии оплаты за него, увеличивается стоимость производственно-технологических расходов предприятия, что напрямую влияет на тариф на услугу по распределению. Сообщения на горячую линию принимаются также анонимно", - говорится в сообщении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатская область Газ
NEWS
Украина призывает Германию отказаться от газа из РФ в случае новой агрессии, - посол
Украина призывает Германию отказаться от газа из РФ в случае новой агрессии, - посол
DAILY
Наследие Меркель. Чего ждать Украине от нового правительства Германии
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Наследие Меркель. Чего ждать Украине от нового правительства Германии