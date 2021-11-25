Специалисты "Закарпатгаза" обнаружили краж газа на сумму более 3 млн гривен

За 10 месяцев текущего года специалистами АО "Закарпатгаз" выявлено почти 700 случаев краж природного газа на общую сумму более 3 млн гривен. Это на 5% (31 случай) больше, чем за аналогичный период прошлого года. По состоянию на начало ноября, нарушители уже возместили убытки и уплатили сумму в размере 2,4 млн гривен.

"Подавляющее большинство нарушений, а именно 545 случаев, осуществлено бытовыми потребителями, а 142 — небытовыми. Самые распространенные из них - несанкционированное возобновление газопотребления. Также фиксируются случаи незаконных врезок в газопроводы и вмешательства в работу счетчиков учета газа. Выявляя такие факты, специалисты действуют в соответствии с инструкциями", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, суммы таких краж очень разнятся: долги и штрафы некоторых потребителей достигают десятков, а то и сотен тысяч гривен. Так, к примеру, в январе этого года специалисты АО "Закарпатгаз" нашли несанкционированный газопровод в селе Теребля на Тячевщине. Потребительнице, совершавшей кражу, пришлось уплатить почти 200 тысяч гривен.

"Некоторые потребители даже после прекращения газоснабжения пытаются незаконно пользоваться газом. Во-первых, такие действия влекут за собой серьезные штрафы и ответственность перед законом. Во-вторых, самовольное вмешательство в работу системы газоснабжения — особенно опасно. Такие действия могут привести к ситуациям с летальными последствиями", - прокомментировал технический директор АО" Закарпатгаз " Сергей Козар.

По словам технического директора, после выявления противоправных действий со стороны потребителей специалисты предприятия составляют акт о нарушении, прекращают поставки газа и передают материалы на рассмотрение соответствующей комиссии. Комиссия определяет сумму причиненных обществу убытков, а если потребитель отказывается ее платить, — дело передают в суд.

"На предприятии отмечают, что о фактах несанкционированного отбора газа можно сообщать по телефону горячей линии 067-817-85-22, или же письмом на адрес office@zkgas.com.ua. Это позволит выявить нарушителя и прекратить практику, когда за нечестное поведение одних в итоге рассчитываются другие потребители. Ведь, при незаконном отборе газа из системы, и при отсутствии оплаты за него, увеличивается стоимость производственно-технологических расходов предприятия, что напрямую влияет на тариф на услугу по распределению. Сообщения на горячую линию принимаются также анонимно", - говорится в сообщении.