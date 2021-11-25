Спеціалісти "Закарпатгазу" виявили крадіжок газу на суму понад 3 млн гривень

За 10 місяців поточного року спеціалістами АТ "Закарпатгаз" виявлено майже майже 700 випадків крадіжок природного газу на загальну суму понад 3 млн гривень. Це на 5% (31 випадок) більше, а ніж за аналогічний період минулого року. Станом на початок листопада, порушники уже відшкодували збитки і сплатили суму у розмірі 2,4 млн гривень.

"Переважна більшість порушень, а саме 545 випадків, здійснено побутовими споживачами, а 142 — непобутовими. Найпоширеніші з них – несанкціоноване відновлення газоспоживання. Також фіксуються випадки незаконних врізок у газопроводи та втручання в роботу лічильників обліку газу. Виявляючи такі факти, спеціалісти діють відповідно до інструкцій", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, суми таких крадіжок дуже різняться: борги та штрафи деяких споживачів сягають десятків, а то й сотень тисяч гривень. Так, до прикладу, у січні цього року фахівці АТ "Закарпатгаз" знайшли несанкціонований газопровід у селі Теребля на Тячівщині. Споживачці, що здійснювала крадіжку, довелося сплатити майже 200 тисяч гривень.

"Деякі споживачі навіть після припинення газопостачання намагаються незаконно користуватися газом. По-перше, такі дії тягнуть за собою серйозні штрафи та відповідальність перед законом. По-друге, самовільне втручання у роботу системи газопостачання — особливо небезпечне. Такі дії можуть призвести до ситуацій із летальними наслідками", — прокоментував технічний директор АТ "Закарпатгаз" Сергій Козар.

За словами технічного директора, після виявлення протиправних дій з боку споживачів спеціалісти підприємства складають акт про порушення, припиняють постачання газу і передають матеріали на розгляд відповідної комісії. Комісія визначає суму завданих товариству збитків, а якщо споживач відмовляється її сплачувати, — справу передають до суду.

"На підприємстві зазначають, що про факти несанкціонованого відбору газу можна повідомляти за номером гарячої лінії 067-817-85-22, або ж листом на адресу office@zkgas.com.ua. Це дасть змогу виявити порушника і припинити практику, коли за нечесну поведінку одних у підсумку розраховуються інші споживачі. Адже, при незаконному відборі газу із системи, та за відсутності сплати за нього, збільшується вартість виробничо-технологічних витрат підприємства, що напряму впливає на тариф на послугу з розподілу. Повідомлення на гарячу лінію приймаються також анонімно", - йдеться у повідомленні.