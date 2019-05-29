Специалисты "Сумыгаза" проведут диагностику почти 3 тыс. км газопроводов

В течение 2019 года специалисты АО "Сумыгаз" планируют обследовать 2,9 тыс. км газовых сетей. Наибольший объем работ по комплексному приборном обследованию подземных газопроводов проводится в межотопительный период. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Своевременное выявление повреждений и ремонт газовых сетей позволяет избежать аварийных ситуаций и обеспечить бесперебойное распределение природного газа потребителям Сумской области", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, с начала года диагностировано 643 км газопроводов, на которых выявлено 261 повреждение и 1,2 тыс. утечек газа.

"Благодаря современному оборудованию удается обнаружить и устранить повреждение на газораспределительных сетях. Важно понимать, что даже несущественные повреждения газопроводов не только приводят к потерям природного газа, но и могут повлечь возникновение аварийных ситуаций", - говорит главный инженер АО "Сумыгаз" Дмитрий Сергиенко.

В пресс-службе также отметили, что в 2018 году при обследовании 2,9 км газопроводов было выявлено почти 1,2 тыс. случаев повреждений изоляционного покрытия подземных газопроводов, 9,5 тыс. утечек на надземных и подземных сетях.

"Подземные газопроводы, которые эксплуатируются более 25 лет, специалисты АО "Сумыгаз" проверяют каждые 3 года. Газовые сети в возрасте более 40 лет подлежат проверке ежегодно. При обнаружении проблемного участка специалисты службы КПО передают заявку в аварийно-диспетчерскую службу, которые выполняют земляные работы и устраняют повреждения", - говорится в сообщении.