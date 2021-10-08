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Специалисты "Сумыгаза" организовали периодическую поверку более 32 тысяч счетчиков

Автор: Мария Тарарыева

АО "Сумыгаз" с начала года поверило 32,8 тысяч счетчиков газа. Из них 10,9 тысяч были признаны непригодными к дальнейшей эксплуатации, заменены на новые или отправлены на ремонт за счет газораспределительной компании.

Об этом сообщает пресс-служба "Сумыгаза".

Поверка счетчиков осуществляется в Метрологическом центре РГК (г. Харьков). В компании отметили, что это единая метрологическая Smart Factory в Восточной Европе, которая обеспечила полностью автоматизированный процесс поверки приборов учета газа на оборудовании лучших мировых производителей. Ключевые процессы здесь контролируются дистанционно и не требуют вмешательства людей, это существенно сокращает время поверки и повышает качество.

"Поверке подлежат все счетчики, находящиеся в эксплуатации у потребителей, независимо от формы собственности, - отмечает главный метролог АО "Сумыгаз" Александр Губский. - После ее проведения потребители могут быть уверены, что оплачивают именно то количество газа, которое они реально потребили. Поверка счетчиков газа проходит в одну операцию и позволяет потребителям оперативно обменять свой прибор учета газа, без лишних ожиданий и волнений".

По результатам поверки зафиксировано 85 случаев противозаконного вмешательства в работу приборов. В компании отмечают, что недобросовестные потребители теряют больше средств, ведь платят стоимость услуг по поверке, новый счетчик и возмещают нанесенный ущерб.

"Услуга по периодической поверке узлов учета газа является бесплатной для потребителя и включает демонтаж, транспортировку, монтаж, техническое обслуживание и связанный с такой поверкой ремонт", - говорится в сообщении.

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СумыГаз