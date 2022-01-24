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Специалисты назвали самый распространенный симптом "Омикрона"

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Понедельник 24 января 2022 07:23
Специалисты назвали самый распространенный симптом "Омикрона" Фото: специалисты назвали самый распространенный симптом "Омикрона" (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Специалисты Бангладеш назвали самые распространенные симптомы штамма коронавируса "Омикрон". Большинство заболевших жалуются на насморк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на bdnews24.

Официальный представитель главного управления здравоохранения Бангладеш профессор Назмул Ислам заявил, что 73% всех пациентов с "Омикроном" жаловались на насморк.

Почти 70% заразившихся этим штаммом рассказали о головной боли, 64% людей пожаловались на усталость, около 60% пациентов обратили внимание на чихание или боли в горле, а 44% - на кашель, отметили специалисты.

Эксперты заметили, что перечисленные симптомы похожи на сезонный грипп и требуют особого внимания.

Ранее глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал важные отличия "Омикрона" от других штаммов. В частности, у этого варианта коронавируса значительно короче инкубационный период.

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