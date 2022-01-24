Специалисты назвали самый распространенный симптом "Омикрона"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на bdnews24 .

Официальный представитель главного управления здравоохранения Бангладеш профессор Назмул Ислам заявил, что 73% всех пациентов с "Омикроном" жаловались на насморк.

Почти 70% заразившихся этим штаммом рассказали о головной боли, 64% людей пожаловались на усталость, около 60% пациентов обратили внимание на чихание или боли в горле, а 44% - на кашель, отметили специалисты.

Эксперты заметили, что перечисленные симптомы похожи на сезонный грипп и требуют особого внимания.