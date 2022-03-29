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Специалисты Госспецсвязи нейтрализовали массированную кибератаку на Укртелеком

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Киев, Вторник 29 марта 2022 00:30
Специалисты Госспецсвязи нейтрализовали массированную кибератаку на Укртелеком Фото: массированную кибератаку на Укртелеком нейтрализовали 28 марта (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Специалисты Госспецсвязи отразили массированную кибератаку на Укртелеком 28 марта. Продолжается возобновление предоставления услуг клиентам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

В Госспецсвязи отметили, что 28 марта на IT-инфраструктуру Укртелекома была совершена мощная враждебная кибератака. Для сохранения сетевой базы и продолжения предоставления сервисов Вооруженным силам Украины, другим военным формированиям и пользователям критической инфраструктуры временно был ограничен доступ к услугам частным лицам и бизнес-клиентам.

"Сейчас массированная кибератака на Укртелеком нейтрализована. Продолжается возобновление предоставления услуг", - заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Напомним, ранее Госспецсвязь нейтрализовала кибератаки на медиа Украины.

Отметим, США готовятся к возможным российским кибератакам на важнейшую инфраструктуру страны.

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