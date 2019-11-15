Специалисты "Днепропетровскгаза" обнаружили 25 тыс. утечек на газопроводах

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Больше всего утечек было обнаружено на газопроводах в г. Каменское и в смт Широкое

За 10 месяцев текущего года специалисты АО "Днепропетровскгаз" обследовали около 15 тыс. км газовых сетей. Во время обследований было выявлено и ликвидировано около 25 тыс. утечек газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С начала года специалисты АО "Днепропетровскгаз" провели обследование 2,1 тыс. км надземных газопроводов и 12,7 тыс. км подземных, по которым газ доставляется в дома потребителей проживающих на территории Днепропетровской области (кроме Днепра и Кривого Рога).

Во время обследований было выявлено и ликвидировано почти 22 тыс. утечек на надземных газопроводах и их соединениях, и более 400 утечек на подземных газопроводах и в газовых колодцах. Больше всего утечек было обнаружено на газопроводах в г. Каменское и в смт Широкое – свыше 3 тыс.

"Бесперебойное и безаварийное снабжение газа потребителям Днепропетровщины - основная задача нашей компании. Именно поэтому работа сотрудников участка диагностики газопроводов так важна. Регулярно в любую погоду и любое время года с помощью специализированных приборов специалисты выявляют утечки и повреждения изоляционного покрытия, определяют и дают оценку технического состояние газовых сетей", - говорит начальник службы контроля за производством АО "Днепропетровскгаз" Дмитрий Грицай.

В пресс-службе отметили, что для технического обследования сетей газоснабжения специалисты "Днепропетровскгаза" используют современные сверхчувствительные приборы и оборудование. "Они позволяют выявить повреждения трубы газопровода, определить ее толщину, отыскать повреждения изоляции, наличие коррозии и тому подобное. Это важный комплекс мероприятий, позволяющий выявить проблемные участки, предупредить возникновение аварийных ситуаций и уменьшить потери газа", - говорится в сообщении.