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Фахівці "Дніпропетровськгазу" виявили 25 тис. витоків на газопроводах

Новини » Енергетика     15.11.2019 - 17:51
Фахівці "Дніпропетровськгазу" виявили 25 тис. витоків на газопроводах
Ілюстративне фото (vl.104.ua)

Найбільше витоків було виявлено на газопроводах в м. Кам'янське та в смт Широке

За 10 місяців поточного року фахівці АТ "Дніпропетровськгаз" обстежили близько 15 тис. км газових мереж. Під час обстежень було виявлено і ліквідовано близько 25 тис. витоків газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

З початку року фахівці АТ "Дніпропетровськгаз" провели обстеження 2,1 тис. км надземних газопроводів і 12,7 тис. км підземних, по яким газ доставляється в будинки споживачів на території Дніпропетровської області (окрім Дніпра та Кривого Рогу).

Під час обстежень було виявлено та ліквідовано майже 22 тис. витоків на надземних газопроводах і їх з'єднаннях, і більше 400 витоків на підземних газопроводах і газових колодязях. Найбільше витоків було виявлено на газопроводах в м. Кам'янське та в смт Широке – понад 3 тис.

"Безперебійне та безаварійне постачання газу споживачам Дніпропетровщини - основне завдання нашої компанії. Саме тому робота співробітників ділянки діагностики газопроводів так важлива. Регулярно в будь-яку погоду і в будь-який час року з допомогою спеціалізованих приладів фахівці виявляють витоки і пошкодження ізоляційного покриття, визначають і дають оцінку технічного стану газових мереж", - говорить начальник служби контролю за виробництвом АТ "Дніпропетровськгаз" Дмитро Грицай.

У прес-службі зазначили, що для технічного обстеження мереж газопостачання фахівці "Дніпропетровськгазу" використовують сучасні надчутливі прилади і обладнання. "Вони дозволяють виявити пошкодження труби газопроводу, визначити її товщину, відшукати пошкодження ізоляції, наявність корозії тощо. Це важливий комплекс заходів, що дозволяє виявити проблемні ділянки, попередити виникнення аварійних ситуацій та зменшити втрати газу", - йдеться в повідомленні.

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