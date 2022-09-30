Спеціалісти NIX стали провідними експертами на хакатоні IT Nation HACK 2.0

QA-експерти з команди NIX долучилися до онлайн-хакатону IT Nation HACK 2.0, який відбувся 16-18 вересня. В ролі менторів фахівці допомагали учасникам вирішувати задачі хакатону, а в фіналі оцінювали напрацювання тестувальників. Також Ніксові експерти спільно з колегами з Powercode Academy підготували для хакатонців практичні завдання.

Проєкт IT Nation 2.0 реалізується Громадською спілкою «Мережа Глобального Договору в Україні» за сприяння проєкту «Економічна підтримка Східної України».

Освітній проєкт IT Nation 2.0 стартував у січні. Спершу на навчання запросили жителів Донецької, Луганської областей та Приазов’я. Після початку повномасштабної війни організатори відкрили донабір на курси для жителів усієї країни. Студенти безкоштовно опановували ІТ-спеціальність за одним із напрямів:

Frontend Base / Advanced;

QA Manual;

QA Automation.

Навчання відбувалось на онлайн-платформі. Крім звичних лекцій і домашніх завдань, проводились додаткові вебінари, постійно надавалась менторська підтримка. Завершальним етапом проєкту став онлайн-хакатон, в якому взяли участь 94 учасника. За словами організаторів, серед них були як студенти, так і світчери.

Онлайн-змагання подібне до реального ІТ-проєкту

Хакатонці мали покроково виконати кілька завдань відповідно до свого профілю. Перший практичний кейс надали Powercode Academy. Вони запропонували випускникам із курсу Frontend розробити базовий функціонал для сайту та зверстати головну сторінку. Кейс для тестувальників підготували фахівці з NIX.

Тетяна Чуйкова, Team Lead у NIX:

«Наші задачі були розраховані на випускників курсу Manual QA. За основу ми взяли ситуації, з якими QA стикаються в повсякденній роботі, та намагались максимально адаптувати цей кейс під реальність. Тобто зробити так, аби всі відчули на собі процеси справжнього ІТ-проєкту».

На учасників чекала ціла низка челенджів: ознайомитися з вимогами до продукту, створити чеклист, провести (не)функціональне тестування і зафіксувати знайдені дефекти в технічній документації. На завершення команди пояснювали журі, наскільки продукт готовий до релізу.

З екпертами можна було консультувалися в окремому чаті. У випадку NIX ідеться про 28-річний досвід в IT. Фахівці добре знаються на технологіях, тому пояснювали учасникам, що й як краще реалізувати.

Цей захід став гарною нагодою для початківців показати свої вміння спеціалістам провідних IT-компаній. Результати роботи хакатонців перевіряли експерти NIX, EPAM, Intellias, BazaIT, Powercode та Powercode Academy.

Team Lead, Senior QA у NIX Олександр Болжеларський, оцінюючи рівень підготовки тестувальників, зазначив: «Я був би щасливий опинитись у проєктній команді з кожним із них».

Тетяна Чуйкова додала:

«Подібний формат дуже корисний на старті кар'єри. Це така собі ревізія власних знань і здібностей. Будь-яке змагання — це випробування. Якщо ти пройшов його гідно, маєш привід пишатися собою. Якщо ж ні — отримуєш досвід, який потім допоможе все зробити краще».