ru ua
Чт, 03 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Спекулянты и импорт из Беларуси обвалили цены на электроэнергию, - эксперт

Новина українською →
Киев, Четверг 03 февраля 2022 11:11
Спекулянты и импорт из Беларуси обвалили цены на электроэнергию, - эксперт Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Импорт из Беларуси в условиях работы всех 15 энергоблоков АЭС привел к разбалансированию энергосистемы и обвалу цен на оптовом рынке электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

"Демпинг спекулянтов - значительный объем ежемесячно покупаемый трейдерами и поставщиками у "Энергоатома" для спекуляций и значительный коммерческий импорт э/э из Беларуси в условиях профицита отечественной энергосистемы - привели к существенному профициту э/э и разбалансированию энергосистемы", - заявил эксперт.

По словам эксперта, включение дополнительного атомного энергоблока было бы логичным шагом в качестве замещения в первую очередь импорта электроэнергии из Беларуси.

"Однако этого не произошло, и мы получили остановку блоков украинских ТЭС и их разгрузку ниже допустимого уровня, а также обвал цены на электроэнергию на РСВ до 61 евро/МВтг, а в ночные часы до критически низкого уровня", - отметил Омельченко.

Разбалансировка энергосистемы и искусственный обвал цен могут спровоцировать углубление энергетического кризиса, считает эксперт.

"Для понимания, падения цен и, как следствие, убыточная работа генерирующих компаний усугубляет долговый кризис в отрасли, создает реальную угрозу невыполнения "Энергоатомом" ПСО и неплатежеспособности предприятия "Гарантированный покупатель". И это далеко не исчерпывающий перечень последствий", - отметил директор энергетических программ "Центра Разумкова".

Как сообщалось, Украина полностью отрежется от российской и белорусской электросистем до 2023 года. После этого Украина должна присоединиться к электрической системе Европейского союза.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Договор о ЗСТ и встреча с Зеленским: чего ждать от визита Эрдогана в Украину
Договор о ЗСТ и встреча с Зеленским: чего ждать от визита Эрдогана в Украину
DAILY
Ударный округ. Зачем Кличко депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Ударный округ. Зачем Кличко депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа"