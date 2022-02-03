Спекулянты и импорт из Беларуси обвалили цены на электроэнергию, - эксперт

Импорт из Беларуси в условиях работы всех 15 энергоблоков АЭС привел к разбалансированию энергосистемы и обвалу цен на оптовом рынке электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

"Демпинг спекулянтов - значительный объем ежемесячно покупаемый трейдерами и поставщиками у "Энергоатома" для спекуляций и значительный коммерческий импорт э/э из Беларуси в условиях профицита отечественной энергосистемы - привели к существенному профициту э/э и разбалансированию энергосистемы", - заявил эксперт.

По словам эксперта, включение дополнительного атомного энергоблока было бы логичным шагом в качестве замещения в первую очередь импорта электроэнергии из Беларуси.

"Однако этого не произошло, и мы получили остановку блоков украинских ТЭС и их разгрузку ниже допустимого уровня, а также обвал цены на электроэнергию на РСВ до 61 евро/МВтг, а в ночные часы до критически низкого уровня", - отметил Омельченко.

Разбалансировка энергосистемы и искусственный обвал цен могут спровоцировать углубление энергетического кризиса, считает эксперт.

"Для понимания, падения цен и, как следствие, убыточная работа генерирующих компаний усугубляет долговый кризис в отрасли, создает реальную угрозу невыполнения "Энергоатомом" ПСО и неплатежеспособности предприятия "Гарантированный покупатель". И это далеко не исчерпывающий перечень последствий", - отметил директор энергетических программ "Центра Разумкова".