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Спекотно та без дощів: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: в Україні сьогодні буде спекотна погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 14 серпня, буде спекотною. При цьому у всіх регіонах буде сухо та майже безвітряно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні по Україні невелика хмарність. В усіх областях буде сухо, дощів не прогнозується.

Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть у середньому +27 +32 градуси. Вночі температура повітря опуститься до +13 +18 градусів, а на півдні буде до +21.

Погода у Києві

У столиці сьогодні невелика хмарність, але опадів не прогнозується. Вітер західний, 3-8 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде у районі +30, а вночі очікується +14 +16 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в останній місяць літа.

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