Спекотно та без дощів: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні по Україні невелика хмарність. В усіх областях буде сухо, дощів не прогнозується.

Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть у середньому +27 +32 градуси. Вночі температура повітря опуститься до +13 +18 градусів, а на півдні буде до +21.

Погода у Києві

У столиці сьогодні невелика хмарність, але опадів не прогнозується. Вітер західний, 3-8 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде у районі +30, а вночі очікується +14 +16 градусів.