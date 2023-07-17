Спекотно, місцями дощі: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні по всій Україні мінлива хмарність. На заході, а також у Житомирській області очікуються опади. Можливі короткочасні дощі з грозами. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +28 +33 градуси, а на сході України +25 +30 градусів.

Вночі у середньому температура буде у межах +15 +20 градусів, на узбережжі морів до +23.

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде +30 +32 градуси, а вночі +17 +19 градусів.