Спекотно і сухо: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні по всій Україні мінлива хмарність. Короткочасні невеликі дощі можуть бути лише у Волинській та Рівненській областях. На решті території без опадів.

Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень буде у межах +24 +29 градусів, а на півдні та на Закарпатті до +32 градусів спеки. Вночі стовпчики термометрів покажуть у середньому +12 +17 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, але дощу не очікується. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде +27 +29 градусів, а вночі +15 +17 градусів.