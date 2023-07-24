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Спекотно і сухо: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: в Україні сьогодні буде спека до +32 градусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 24 липня, буде спекотною та майже без дощів. Опади можливі лише у західних регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні по всій Україні мінлива хмарність. Короткочасні невеликі дощі можуть бути лише у Волинській та Рівненській областях. На решті території без опадів.

Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень буде у межах +24 +29 градусів, а на півдні та на Закарпатті до +32 градусів спеки. Вночі стовпчики термометрів покажуть у середньому +12 +17 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, але дощу не очікується. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде +27 +29 градусів, а вночі +15 +17 градусів.

Як повідомлялося, синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця літа.

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