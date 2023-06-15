Спекотно, але місцями сильні дощі: прогноз погоди на завтра

Погода в Україні завтра, 16 червня, буде спекотною. Але частину областей накриють сильні дощі, місцями з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, завтра помірні та місцями значні дощі з грозами очікуються на заході України. Також дрібні опади можливі у Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Вітер північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря на заході вдень буде +18 +23 градуси, а вночі +10 +15 градусів.

На решті території стовпчики термометрів вдень покажуть +23 +28 градусів, а вночі +13 +18.

Погода у Києві

У столиці завтра очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Вдень повітря у Києві прогріється до +26 +28 градусів, а вночі буде +15 +17 градусів.

Нагадаємо, нещодавно рясні дощі затопили курортне селище Східниця у Львівській області. У регіоні підтопило будинки, дороги, а вода пошкодила декілька мостів.

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