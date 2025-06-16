UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Спека, вітер та дощі з грозами: погода "розділить" Україну

Фото: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні цього тижня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Цього тижня в Україні прогнозується тепла погода, на півдні - справжня спека, а з 20 червня прийде короткочасне похолодання (окрім південних регіонів). Періодичні дощі пройдуть переважно на півночі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

У понеділок, 17 червня, дощі з грозами пройдуть у центральних областях, вранці - на півночі, а ввечері - на сході України. На півдні опади ймовірні лише в Одеській області.

За словами Діденко, вітер залишиться північно-західним і рвучким, що додасть динаміки погоді.️

Температурний режим буде доволі комфортним:

  •  вдень повітря прогріється до +21+26°C,
  •  на півдні - до +25+30°C,
  •  трохи свіжіше буде у смузі від Чернігівщини через схід Київщини до Черкащини - там синоптик прогнозує +17+22°C.

Погода у Києві

В столиці 17 червня зранку очікується дощ із грозою, а вдень - без істотних опадів. Повітря прогріється до +22+24°C.

Однак 20-21 червня у Києві температура знизиться на кілька градусів, загалом залишиться літньою та помірно теплою.

"Не бурчимо на погоду, хоча, може, й бурчимо - хай атмосфера слухає, а ми, синоптики, будемо прислуховуватися", - додала Діденко.

Нагадаємо, синоптик Віра Балабух інтерв'ю для РБК-Україна розповіла, яким буде цьогорічне літо в Україні.

За її словами, у липні минулого року температура повітря в Україні сягнула рекордних +36 °C. Цього ж літа, за прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів можуть піднятися ще вище. Також кліматолог розповіла, як війна в Україні пришвидшує зміну клімату.

Більше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні