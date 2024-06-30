Спека в Україні б'є рекорди навіть по Європі. Де "плюси" спадуть протягом тижня

У перший день липня Україна стане однією з найспекотніших країн Європи. Температура почне спадати до кінця тижня, але повноцінним похолоданням це буде складно назвати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Першого липня Україна буде однією з найспекотніших країн Європи (див. карту, - ред).
"Максимальна температура повітря досягатиме 30-35° градусів, на сході та південному сході подекуди до 34-37°", - розповіла синоптик.
У західній частині України грозові дощі 1 липня місцями знизять температуру повітря на кілька градусів.
"Хоча атмосфера все ж встигне вдень розігріти повітря до 30° і навіть вище. Більш інтенсивні грозові дощі через візит атмосферного фронту пройдуть на заході в другій половині дня чи ввечері", - додала Діденко.
Але, за словми синоптика, значна частина території України 1 липня належатиме сухій погоді з високою пожежною небезпекою. У Києві буде дуже спекотно, 32-34°, сухо та без опадів.
Україна стане однією з найспекотніших країн Європи 1 липня (facebook.com/tala.didenko)
Як зазначила Діденко, така "жалюча" спека ще триватиме.
"Проте 1-2 липня в західних областях, а 3-4 липня ще й на півночі України градуси збавлять оберти, спека хоча б трохи стане милосерднішою", - зазначила вона.
Втім, східна частина та південь ще залишатимуться серед дуже високих градусів, хоча, ймовірно, що 4-5 липня, за прогнозом Діденко, "полегшає" в Одеській області.
Як зазначають синоптики, липень найтепліший місяць року. Хоча протягом нього є періоди нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами та періодами жаркої посушливої погоди.
У липні 2024 середня місячна температура повітря передбачається 20-26°, в Карпатах 16-18°, що на 1.5-2.0° вище за норму.
Місячна кількість опадів очікується 37-95 мм, в Карпатах, на Прикарпатті та у Рівненській області місцями 101-170 мм, що в межах норми.
Аналізуючи погоду у липні протягом років, синоптики зазначають, що абсолютний максимум температури повітря - 34-39.9° фіксувався у південних, східних, Дніпропетровській областях та в Криму місцями 40-41°, в гірських районах 26-33°.
А абсолютний мінімум температури повітря - 1-9° тепла, спостерігався на півдні Одеської, Херсонської області та в Криму місцями 10-12° тепла, на високогір′ї Карпат 0-1° морозу.
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