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Спека в Україні б'є рекорди навіть по Європі. Де "плюси" спадуть протягом тижня

Фото: якою буде погода в Україні 1-5 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У перший день липня Україна стане однією з найспекотніших країн Європи. Температура почне спадати до кінця тижня, але повноцінним похолоданням це буде складно назвати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Погода 1 липня 

Першого липня Україна буде однією з найспекотніших країн Європи (див. карту, - ред).

"Максимальна температура повітря досягатиме 30-35° градусів, на сході та південному сході подекуди до 34-37°", - розповіла синоптик.

У західній частині України грозові дощі 1 липня місцями знизять температуру повітря на кілька градусів.

"Хоча атмосфера все ж встигне вдень розігріти повітря до 30° і навіть вище. Більш інтенсивні грозові дощі через візит атмосферного фронту пройдуть на заході в другій половині дня чи ввечері", - додала Діденко.

Але, за словми синоптика, значна частина території України 1 липня належатиме сухій погоді з високою пожежною небезпекою. У Києві буде дуже спекотно, 32-34°, сухо та без опадів.

Україна стане однією з найспекотніших країн Європи 1 липня (facebook.com/tala.didenko)

Погода 2-5 липня

Як зазначила Діденко, така "жалюча" спека ще триватиме.

"Проте 1-2 липня в західних областях, а 3-4 липня ще й на півночі України градуси збавлять оберти, спека хоча б трохи стане милосерднішою", - зазначила вона.

Втім, східна частина та південь ще залишатимуться серед дуже високих градусів, хоча, ймовірно, що 4-5 липня, за прогнозом Діденко, "полегшає" в Одеській області. 

Погода у липні 2024 в Україні

Як зазначають синоптики, липень найтепліший місяць року. Хоча протягом нього є періоди нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами та періодами жаркої посушливої погоди.

У липні 2024 середня місячна температура повітря передбачається 20-26°, в Карпатах 16-18°, що на 1.5-2.0° вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 37-95 мм, в Карпатах, на Прикарпатті та у Рівненській області місцями 101-170 мм, що в межах норми.

Аналізуючи погоду у липні протягом років, синоптики зазначають, що абсолютний максимум температури повітря - 34-39.9° фіксувався у південних, східних, Дніпропетровській областях та в Криму місцями 40-41°, в гірських районах 26-33°.

А абсолютний мінімум температури повітря - 1-9° тепла, спостерігався на півдні Одеської, Херсонської області та в Криму місцями 10-12° тепла, на високогір′ї Карпат 0-1° морозу.

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