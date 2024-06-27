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Спека та дощі в двох регіонах. Синоптики дали прогноз на завтра

Україна, Четвер 27 червня 2024 14:40
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Спека та дощі в двох регіонах. Синоптики дали прогноз на завтра Фото: якою буде погода в Україні 28 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

28 червня в Україні знову буде спекотно, до +31 градусів. Скрізь буде сухо, окрім двох регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах короткочасні дощі, місцями грози", - йдеться у повідомленні.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°, вдень 26-31°.

Погода в Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вдень 26-31°; у Києві вдень 28-30°.

Спека та дощі в двох регіонах. Синоптики дали прогноз на завтра

Погода в Україні 28 червня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні в липні 2024

Середня місячна температура в Україні в липні 2024 прогнозується в межах 20-26°, у Карпатах 16-18°, що на 1,5-2° вище норми.

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