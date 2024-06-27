Спека та дощі в двох регіонах. Синоптики дали прогноз на завтра

28 червня в Україні знову буде спекотно, до +31 градусів. Скрізь буде сухо, окрім двох регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах короткочасні дощі, місцями грози", - йдеться у повідомленні.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°, вдень 26-31°.

Погода в Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вдень 26-31°; у Києві вдень 28-30°.

Погода в Україні 28 червня (facebook.com/UkrHMC)