Спека та дощі в двох регіонах. Синоптики дали прогноз на завтра
28 червня в Україні знову буде спекотно, до +31 градусів. Скрізь буде сухо, окрім двох регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"Мінлива хмарність. Без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах короткочасні дощі, місцями грози", - йдеться у повідомленні.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°, вдень 26-31°.
Погода в Києві та області
Мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вдень 26-31°; у Києві вдень 28-30°.
Погода в Україні 28 червня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Україні в липні 2024
Середня місячна температура в Україні в липні 2024 прогнозується в межах 20-26°, у Карпатах 16-18°, що на 1,5-2° вище норми.
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