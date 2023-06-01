Спека спаде. Синоптики розповіли, де завтра чекати грози та навіть шквали

Завтра, 2 червня, в деяких регіонах України очікуються короткочасні дощі, які місцями ознаменуються грозами та шквалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Де будуть дощі та грози?

Невеликий дощ буде в Криму та Приазов'ї

Крім того, вдень у західних, північних та Вінницькій областях також можливі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Де чекати шквалів?

Загалом вітер завтра буде помірних значень - 5-10 м/с, але вдень у західних областях місцями шквали до 15-20 м/с.

Що стосується температури повітря, то вночі буде не більше 10-15°, на узбережжі морів до 18°.

А вдень 23-28°, на крайньому заході країни 19-24°.

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