Спека спаде. Синоптики розповіли, де завтра чекати грози та навіть шквали
Завтра, 2 червня, в деяких регіонах України очікуються короткочасні дощі, які місцями ознаменуються грозами та шквалами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Де будуть дощі та грози?
Невеликий дощ буде в Криму та Приазов'ї
Крім того, вдень у західних, північних та Вінницькій областях також можливі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.
Де чекати шквалів?
Загалом вітер завтра буде помірних значень - 5-10 м/с, але вдень у західних областях місцями шквали до 15-20 м/с.
Що стосується температури повітря, то вночі буде не більше 10-15°, на узбережжі морів до 18°.
А вдень 23-28°, на крайньому заході країни 19-24°.
Для довідки
Яким буде перший місяць літа
У червні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується у межах від 18 до 23 градусів тепла, у горах 15-19 градусів. Це на 1-1,5 градусів вище за норму. Детальніше про погоду на весь літній квартал - у матеріалі РБК-Україна.
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